Beşiktaş çok önemli bir transfer hamlesi yaptı.
İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olmasını rağmen kariyeri sürekli geriye giden Dele Alli son dönemde hep skandalları ile anıldı.
KENDİNİ FUTBOLA VERDİ
26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda çocukluk yıllarında yaşadıklarıyla da İngiltere'de hep konuşuldu.
Takvim'in haberine göre; alkolik bir annenin çocuğu olan, küçük yaşta başka bir aileye evlatlık verilen yıldız futbolcu çok sorunlu bir çocukluk döneminden sonra kendisini futbola verdi.
2015 yılında, henüz 19 yaşındayken 6.5 milyon Euro karşılığında MK Dons'tan Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu.
Aralık 2018'de İngiltere Milli Takımı'nın yıldızları arasına giren Dele Alli'nin piyasa değeri 100 milyon Euro'ya yükseldi.
Ancak ardından Alli'nin özel yaşantısında sıkıntılar baş göstermeye başladı.
KIZ ARKADAŞIYLA SORUNLAR YAŞADI
2019 yılında cinsel ilişki videoları sosyal medyaya sızdırıldı.
Pandeminin ilk döneminde kulüp tarafından yasak konulmasına rağmen kız arkadaşıyla sürekli gece kulübüne gittiği tespit edildi.
Tottenham yönetimi, Alli'ye ağır para cezaları verdi.