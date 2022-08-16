Beşiktaş, Alanya deplasmanında 3-0 öne geçse de sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'e eksi puan! İşte rakamlar
Süper Lig'in 2. haftasını Alanyaspor deplasmanında geçiren Beşiktaş, maçta 3-0 öne geçmişti. Siyah-beyazlı ekip 10 kişi kaldıktan sonra oyundan düştü ve Antalya ekibi skoru eşitleyip mücabakadan 1 puan almayı başarmıştı. Kaybedilen 2 puandan sonra Kartal'ın teknik direktörü Valerien Ismael, eleştirilerin odağı oldu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Alanya deplasmanında 3-0 öne geçse de sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuç camiada sert eleştirilere nasip oldu.
10 kişi kaldıktan sonra yapılan değişiklikler, Beşiktaş oyun ritmini tamamen bozdu.