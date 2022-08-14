Torino, Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ı transfer etmişti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Kerem Atakan Kesgin transferini üzere! Tek şart...
Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un yıldız isimlerinden Kerem Atakan Kesgin ile uzun zamandır ilgilenen Kara Kartal, mutlu sona yakın. Sivasspor, oyuncunun takımdan ayrılması için bir şart koştu. İşte haberin devamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu transferden sonra Kartal, gündeme gelen Kerem Atakan Kesgin için önemli mesafe katetmişti.
İşi sonlandırmak için Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 21 yaşındaki orta saha için söz aldı.