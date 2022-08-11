Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper mevkisi ön plana çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Welinton'un yerine geliyor! Saiss devrede
Beşiktaş'ta gündem transfer. Welinton'u Suudi Arabistan'a göndermeye yakın olan Kara Kartal, savunma hattı için arayışa geçti. Siyah-beyazlı ekip Romain Saiss'ın da arkadaşı olduğu Samy Mmaee, Beşiktaş'a yakın görünüyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Savunma hattında eksiklik yaşayan siyah-beyazlılar, kısa sürede bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.
Kayserispor maçında Necip Uysal'ın görev aldığı Kartal'da stoper arayışları hız kazandı.