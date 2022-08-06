Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş 3 eksikle sahaya çıkacak. Maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Sezonun açılış maçında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Haftanın 2. gününde Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle müsabakanın muhtemel 11'i, hakemi, eksikler ve cezalılar araştırılan detaylar arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın tüm detayları maç sırasında ve sonrasında heberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.hakemi de Kadir Sağlam olarak belirlendi. Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.