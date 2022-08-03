Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda arayışlar başladı.
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan pazarlığı! İşte masadaki teklif
Beşiktaş transfer haberi: Savunma hattına bir yerli takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, milli stoper Kaan Ayhan için Sassuolo ile bonservis pazarlığına girdi. İşte Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifi... (BJK spor haberi)
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda arayışlar başladı.
Siyah-Beyazlılar'ın daha önce de transfer etmek istediği milli futbolcu için yeniden devreye girmiş durumda.
Teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla kadroda görmek istediği milli futbolcu için İtalyan kulübü Sassuolo ile kıyasıya bir pazarlığın olduğu ifade ediliyor.