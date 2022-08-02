Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin açıklaması!
Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta tüm hazırlıklar sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, antrenmandan sonra gazeteciler ile sohbet etti. Kazancı, Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin'in transferleri hakkında bilgiler verdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Emirhan'ın geleceği merak konusu...
Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.