BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin açıklaması!

Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta tüm hazırlıklar sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, antrenmandan sonra gazeteciler ile sohbet etti. Kazancı, Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin'in transferleri hakkında bilgiler verdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 19:13