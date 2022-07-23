Yeni sezon öncesi hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0'lık skorla kaybetti.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürdüğü İspanya'da Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sahaya "Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst" ilk 11'i ile çıktı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage ise, "Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Neves, Moutinho, Podence, Gibbs-White, Jimenez, Neto" ilk 11'ini sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını Wolverhampton, 15'inci dakikada Jimenez, 29'uncu dakikada Podence ve 40'ıncı dakikada Neto'nun attığı gollerle 3-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında başka gol olmayınca Wolverhampton sahadan 3-0 galip ayrıldı.

BİREYSEL HATALAR MAÇA DAMGA VURDU!

Beşiktaş'ta yenilen gollerde yapılan bireysel hatalar oldukça dikkat çekerken teknik direktör Valerien Ismael oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Fransız teknik adamın sahaya 3-4-1-2 şeklinde çıkması dikkat çekti.

Beşiktaş, İspanya kampındaki 2'nci hazırlık maçında 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile karşılaşacak.