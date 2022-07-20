Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Rıdvan Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlıların başarılı sol bekine bir talip daha çıktı.
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transferi son anda gerçekleşmeyen 21 yaşındaki futbolcu için İskoç temsilcisi Rangers devreye girdi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Rıdvan'ın, sözleşmesinin son yılına girdiği ve Rangers'ın 4 milyon Sterlin karşılığında transferi bitirmek istediği belirtildi.
Haberde, Rangers'ın kısa süre içinde Beşiktaş'a teklif yapacağı aktarıldı.
Geçen sezon siyah beyazlılarda, 33 maça çıkan Rıdvan, 3 gol ve 4 asistle oynadı.
Rıdvan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.