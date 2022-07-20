BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rıdvan Yılmaz için Rangers devreye girdi!

Beşiktaş'ın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Alman kulübü Eintracht Frankfurt'a transferi son anda gerçekleşmeyen genç oyuncu için bir takım daha devreye girdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Rangers, milli futbolcu için harekete geçti. İşte ayrıntılar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 10:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 11:01