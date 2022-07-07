BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Mario Ilievski harekatı! 14+3 kuralına uygun

Transfer döneminde adından söz ettiren Beşiktaş, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların özellikle ileri uca yaptığı takviyeler dikkat çekerken, geleceğe de yatırım yapmak istiyor. TFF'nin 14+3 yabancı kuralına uygun hareket eden Kara Kartal, Semptemvri Sofia'da kariyerini sürdüren Mario Ilievski'yi gündemine aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 06:40