Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Mario Ilievski harekatı! 14+3 kuralına uygun
Transfer döneminde adından söz ettiren Beşiktaş, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların özellikle ileri uca yaptığı takviyeler dikkat çekerken, geleceğe de yatırım yapmak istiyor. TFF'nin 14+3 yabancı kuralına uygun hareket eden Kara Kartal, Semptemvri Sofia'da kariyerini sürdüren Mario Ilievski'yi gündemine aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, transfer döneminde nokta atışı takviyelerle kadrosunu genişletiyor.
Son olarak Jackson Muleka'yı kadrosuna katan Kara Kartal, Makedonya'dan genç santrforu gündemine aldı.