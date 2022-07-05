Hücum bölgesini Cenk Tosun ve Wout Weghorst'la güçlendiren Beşiktaş, bonservisi Standard Liege'de bulunan Jackson Muleka'yı gündemine almıştı. 22 yaşındaki santrforun siyah-beyazlılar için 6 Temmuz Çarşamba (yarın) günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Ayrıca Kara Kartal oyuncu için 3.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar listenin başında yer alan Muleka için Standard Liege ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş Muleka için 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bir sonraki satıştan ise Belçika temsilcisine %15 pay verilecek.

6 Temmuz Çarşamba günü (yarın) İstanbul'a gelecek olan Muleka, kendisini 5 yıllık Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Kongolu golcü, 12 gol atıp 5 de asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu. İstanbul ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girerken Avrupa'dan da taliplerinin olduğu iddia edilmişti.