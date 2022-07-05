Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes, ve Cenk Tosun'un ardından Wout Weghorst'u da kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da sol kanada sürpriz aday: Denis Bouanga!
Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes ve son olarak Wout Weghorst'u kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, sol kanat için çalışmalarını sürdürüyordu. Beşiktaş'ın gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen Gabon'lu sol kanat Denis Bouanga ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)
Teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası daha geldi.
Fotomaç'ın Afrika basınından derlediği habere göre, siyah-beyazlıların, Saint-Etienne'de forma giyen sol kanat oyuncusu Denis Bouanga'yı gündemine aldığı öne sürüldü.