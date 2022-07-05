BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da sol kanada sürpriz aday: Denis Bouanga!

Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes ve son olarak Wout Weghorst'u kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, sol kanat için çalışmalarını sürdürüyordu. Beşiktaş'ın gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen Gabon'lu sol kanat Denis Bouanga ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 10:08