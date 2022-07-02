TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta B planı hazır: Luuk de Jong!

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için forvete takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ın forvet transferi için bonservisi Sevilla'da bulunan Luuk de Jong'u gündemine aldığı ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 06:40