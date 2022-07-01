Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta öncelik forvet takviyesine verildi.
TRANSFER HABERİ: İngilizler açıkladı! Beşiktaş'tan Lucas Joao hamlesi
Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni sezonda güçlü bir takım kurmak isteyen siyah beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Jackson Muleka transferinde olumsuz cevap alan Kartal, rotasını İngiltere'ye kırdı. İngiliz basınına göre Beşiktaş Lucas Joao'yu istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Muleka transferinden olumsuz yanıt alan Kartal'da Weghorst heyecanı yaşanıyor.
Valerien Ismael ile yeni sezonda güçlü bir takım kurmak isteyen siyah beyazlılarda transfer çalışması aralıksız devam ediyor.