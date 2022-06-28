Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. İtalyan basını, Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın siyah- beyazlıların gündeminde olduğunu yazdı. Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Area Napoli'nin haberine göre 25 yaşındaki Cezayirli Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın, yine önemli bir aday olduğu iddia ifade edildi.
ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
Geçtiğimiz sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maçta 2 gol attı. Adam Ounas, 2017 yılında 12 milyon euro bedelle Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Yıldız Futbolcu, Nice, Cagliari ve Crotone formaları giydi. Bu arada Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi. Cezayirli futbolcunun, sağ kanadın yanı sıra; sol kanatta ve hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu gibi görev yapabilmesi dikkat çekiyor.
TRANSFER HABERİ: İtalyan basını açıkladı! Beşiktaş'tan Adam Ounas hamlesi
İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Cezayirli yıldız Adam Ounas için yeniden devrede girdi. Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ounas, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında oynuyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. İtalyan basını, Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın siyah- beyazlıların gündeminde olduğunu yazdı. Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Area Napoli'nin haberine göre 25 yaşındaki Cezayirli Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın, yine önemli bir aday olduğu iddia ifade edildi.