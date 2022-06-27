Beşiktaş'ta yeniden Cenk Tosun sesleri yükseldi. Siyah beyazlı ekip A Milli forveti kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Resmi açıklamanın bu hafta yapılması beklenirken oyuncunun sözleşme ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden renklerine bağlıyor. Yönetim, teknik direktör Valerien İsmael'in de onay verdiği 31 yaşındaki oyuncunun babası Şenol Tosun ile Ümraniye Tesisleri'nde bir araya gelerek şartları görüştü. Sabah'ın haberine göre; taraflar 1 milyon Euro net ücret için el sıkışırken, sözleşmeye maç başı, gol ve asistleri içeren özel bonus maddeleri eklendi. Ailesiyle birlikte Türkiye'de tatilde olan Cenk'in İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla bir kez daha masaya oturacağı, ardından bu hafta içinde transferin açıklanacağı öğrenildi.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce, "Beşiktaş'ın evladı. Ona her zaman kapımız açık" dediği tecrübeli oyuncu serbest durumda bulunuyor. 2 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Everton'da 3 maça çıktı.

2018 Ocak ayında 22 milyon Euro'luk rekor bir bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, 2020/2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta oynadı. Ancak yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü.