Transfer haberi: Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor. Larin'in ayrılığı sonrası o bölgeye takviye yapmak isteyen Kartal, Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral'ı gündemine aldı ve Portekiz ekibine teklifte bulundu. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'den doğan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürürken, listenin ilk sırasında Jovane Cabral'in ismi yer alıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar 24 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncuyu renklerine katmak isterken, kulübü Sporting'e yüzde 50 bonservis için 2.5 milyon euro teklif etti. Portekizli basını, Sporting kulübünün bu teklife şimdilik olumlu yanıt vermediği ve bonservisinin tamamı için 5 milyon euro, onu da peşin olarak istediğini bildirdi.

Kulüpler arasındaki pazarlık halen devam ederken, Corriere Dello Sport'un haberine göre ise Lazio teknik direktörü Maurizzio Sarri, geçen sezon kiralık oynayan Cabral'e 1 yıl daha şans vermek istiyor. Bu yüzden Sporting'den yeni bir kiralama opsiyonu daha istedi ancak Portekiz ekibi bu öneriye olumsuz yanıt verdi.