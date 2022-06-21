Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Sörloth ve Weghorst'u listesine almıştı. Siyah-beyazlıların son olarak Bologna forması giyen Marko Arnautovic'le ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Hollandalı golcü Woot Weghorst, prensip anlaşmasına rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti ve gündeme son olarak Marko Arnautovic geldi.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah beyazlı idareciler, Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için temaslara başladı.

bein Sports'un haberine göre; Bonservisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marko Arnautovic, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi.

Kulübü Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon Euro civarında olan Marko Arnautovic'in mali koşullar uygun olduğu takdirde Beşiktaş 'a imza atması bekleniyor.