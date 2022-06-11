BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan yerli hamlesi! Performansıyla dikkat çekmişti

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. Beşiktaş son dönemlerde performansıyla dikkat çeken o isim için harekete geçti. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 16:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022- 16:33