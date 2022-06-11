Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan yerli hamlesi! Performansıyla dikkat çekmişti
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. Beşiktaş son dönemlerde performansıyla dikkat çeken o isim için harekete geçti. (BJK SPOR HABERLERİ)
Kartal, kadrosuna gerekli takviyeleri yaparak gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda devam ediyor.