Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Güven Yalçın hamlesi! Son teklifi...
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'ın geleceği merak konusu. Siyah beyazlılarla sözleşmesi sona eren oyuncu ile henüz anlaşma sağlanamadı. Yönetim, yıldız futbolcu için son teklifini yaptı. İşte ayrıntılar...
Siyah beyazlı ekipte yönetim, transfer çalışmalarını Ismael'in talimatları doğrultusunda yürütüyor.
Öte yandan gündemin bir başka maddesi ise takımdan ayrılacak oyuncular.