BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Güven Yalçın hamlesi! Son teklifi...

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'ın geleceği merak konusu. Siyah beyazlılarla sözleşmesi sona eren oyuncu ile henüz anlaşma sağlanamadı. Yönetim, yıldız futbolcu için son teklifini yaptı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 12:23