Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Momo Yansane kararı! Alexander Sörloth ve Weghorst...
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar buna göre gündemine Alexander Sörloth ile Weghorst'u alırken listeye sürpriz bir isim eklendi. Beşiktaş eğer bu iki isimle anlaşamazsa Momo Yansane için girişimlere başlayacak. (BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda devam ediyor.
Fransız hoca, takımdaki eksik bölgeleri belirledi.