BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Momo Yansane kararı! Alexander Sörloth ve Weghorst...

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar buna göre gündemine Alexander Sörloth ile Weghorst'u alırken listeye sürpriz bir isim eklendi. Beşiktaş eğer bu iki isimle anlaşamazsa Momo Yansane için girişimlere başlayacak. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2022- 12:19