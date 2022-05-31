Sezonu beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları için gaza basıldı.
Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketleniyor! Valerien Ismael 3 isme onay verdi
Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları, seçimin de tamamlamasıyla hızlandı. Valerien Ismael'in de onayladığı 3 isim için harekete geçen siyah-beyazlı ekip anlaşmaları bitirmek istiyor. Stoper, sol kanat ve golcü transferi için harekât başladı. İşte transfer detayları...
Spor Toto Süper Lig'i Şampiyon Trabzonspor'un 22 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Beşiktaş eksik mevkiileri hızlı bir şekilde halletmek istiyor.
Seçimden sonra özellikle hızlanmaya başlayan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, kendilerinin kuracağı ilk kadro olması sebebiyle onay verilen isimleri bir an evvel kadroya katmak istiyor.