Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketleniyor! Valerien Ismael 3 isme onay verdi

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları, seçimin de tamamlamasıyla hızlandı. Valerien Ismael'in de onayladığı 3 isim için harekete geçen siyah-beyazlı ekip anlaşmaları bitirmek istiyor. Stoper, sol kanat ve golcü transferi için harekât başladı. İşte transfer detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 15:02