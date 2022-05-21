Beşiktaş, geçtiğimiz yıla ilişkin yapılacak idari ve mali genel kurul tarihini duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 28 Mayıs Cumartesi günü yapılacak." denildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, geçtiğimiz yıla ilişkin yapılacak idari ve mali genel kurul tarihini açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 28 Mayıs Cumartesi günü yapılacak." denildi.

İşte o açıklama;

Kulübümüzün 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10.30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak No:1 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacağı ilan edilmişti.



Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü aynı yer ve saate aynı gündemle ertelenmiştir.



Bilgilerinize sunarız.



Saygılarımızla,



Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu



GÜNDEM



1) Açılış

2) Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4) Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Denetim Kurulu Raporunun Okunması

6) Raporların Görüşülmesi

7) 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu'nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması

8) 2022 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Oya Sunulması

9) Dilek ve Temenniler

10) Kapanış