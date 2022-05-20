Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğunlaştı. 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar, Fransız teknik adamın raporu doğrultusunda ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)
3-4-3 sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'yı bir süre gündemine almıştı.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı, transferi bitirmek için oyuncunun ailesiyle temasa geçmiş ve transferde önemli mesafe kat edilmişti.