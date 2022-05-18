Fuat Çimen, Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Daha önce siyah-beyazlıların mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi de adaylığını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs tarihinde yapılacak.

FUAT ÇİMEN KİMDİR?

Fuat Çimen, 1966'da İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

1987-2006 yılları arasında Bakım Onarım Müdürü olarak (1998-2002 arasında Liman Hizmetleri Müdürlüğü vekaleti dâhil) görev alan Fuat Çimen, 2011'den bu yana West İstanbul Marina'da Marina Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Çimen; çok iyi seviyede Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca; iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca ve Rusça bilmektedir.