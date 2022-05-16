Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Şilili yıldız! Temaslar başladı
Beşiktaş Şilili orta saha ile ilgileniyor. Diego Valdes'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Kadrosunda önemli değişiklikler düşünen kara kartal futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Sezonu beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş, bir sonraki sezon için kadrosundaki eksiklikleri tamamlamak istiyor.
Siyah-beyazlı ekip Valerien Ismael liderliğinde transfer çalışmalarında hızını arttırdı.