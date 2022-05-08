KAZANMAYA MECBURLAR

Kartal'ın bugünkü zorlu derbide tek düşüncesi, ezeli rakibi F.Bahçe'yi mağlup ederek ligde ilk beşe girmek. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan siyah beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanya ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kartal için bir diğer ihtimal de, Trabzonspor'un kupayı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş'ın kafasında bu akşam kazanmaktan başka bir seçenek yok.