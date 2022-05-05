Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede alacağı üç puanla hem sıralamada üst sıralara yükselmek, hem de taraftarları önünde takımlarına bir derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Yöneticiler bu konuda futbolcularla özel görüşmeler yaparken, teknik direktör Valerine İsmael de derbi maçın önemini takımına şu sözlerle özetledi:
BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den oyuncularına: Fenerbahçe maçı belirleyici!
Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, kritik mücadele öncesi oyuncularına moral aşılayarak, "Yeni sezonda kimler bizimle kalacak, kimler gidecek; karar vereceğiz. Fenerbahçe maçı belirleyici olacak, bunu aklınızdan sakın çıkarmayın" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede alacağı üç puanla hem sıralamada üst sıralara yükselmek, hem de taraftarları önünde takımlarına bir derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Yöneticiler bu konuda futbolcularla özel görüşmeler yaparken, teknik direktör Valerine İsmael de derbi maçın önemini takımına şu sözlerle özetledi:
"Hepimiz sıkıntılı bir süreçten geçtik ve ligin sonuna yaklaştık. Sezonu istediğimiz yerde tamamlayamazsak da, F.Bahçe karşılaşması birçok konuda belirleyici olacak. Birincisi, ligi ilk 5 içinde bitirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İkincisi, bu maçtaki performansınız, yeni sezonda burada olupolmayacak oyuncular için belirleyici olacak. Bu nedenle derbiye çıkarken, bunu aklınızdan sakın çıkarmayın."
Fransız teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Benim görevde olduğum 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldık. Ama kalan maçlarda 1 puan kaybı bile istemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın seneye Avrupa'da mücadele edecek olması hepimizin tek arzusu. Kolay değil, çünkü sadece bizim kazanmamız yetmiyor. Ancak biz üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirebilirsek, bu fırsatı yakalayabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum."