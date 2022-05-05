Fransız teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Benim görevde olduğum 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldık. Ama kalan maçlarda 1 puan kaybı bile istemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın seneye Avrupa'da mücadele edecek olması hepimizin tek arzusu. Kolay değil, çünkü sadece bizim kazanmamız yetmiyor. Ancak biz üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirebilirsek, bu fırsatı yakalayabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum."