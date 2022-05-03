Hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisinde cezalı olan Montero ve Rosier'den yoksun sahaya çıkacak Valerien Ismael çalışmalara erken başladı. Fransız teknik adam öncelikle savunmanın sağına kimi koyacağına karar veremedi.
Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisinde! Valerien Ismael savunmada kimi oynatacak?
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılarda yaşanan eksiklikler can sıkıyor. Valerien Ismael, Montero ve Rosier'in sarı kart cezası nedeniyle oynayamacağı mücadelede işte Fransız hocanın planı...
Adaylar; Rosier'e yedek olarak devre arasında kiralıktan geri dönen Kerem Kalafat ile her zor durumda kalındığında Beşiktaş'ın jokeri olan Necip Uysal.
Valerin Ismael'i zorlayacak bir başka mevkii ise stoper. Vida'nın sakatığı sürüyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Hırvat stoper oynamazsa, Welinton ve Serdar'ın yanında 3'üncü stoperin kim olacağı çözüm bekleyen ikinci büyük soru olacak.