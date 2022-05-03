Valerin Ismael'i zorlayacak bir başka mevkii ise stoper. Vida'nın sakatığı sürüyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Hırvat stoper oynamazsa, Welinton ve Serdar'ın yanında 3'üncü stoperin kim olacağı çözüm bekleyen ikinci büyük soru olacak.