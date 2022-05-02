Son dakikalarda bir gol yemek ise Beşiktaş'ın riskli anlarda oyunu tutmakta zorlandığının göstergesiydi. Gelelim kritik kararlara...

Beşiktaş aleyhine verilen penaltı pozisyonunda iki futbolcu karşılıklı itişiyor faulle ilgisi yok, Montero'ya gösterilen ikinci sarıdan kırmızının da herhangi bir modern futbol ikliminde yeri yok, bizde ise VAR! Türk futbolu hakem olayına mutlaka bir çözüm bulmalı. Her ikili mücadeleyi faul zanneden, oyunun hızını kesen Erkan Özdamar'ın yönetimi bize bir kez daha hatırlattı.