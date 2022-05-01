Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

EN İYİ SONUÇLARI ALACAĞIZ

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar bugünkü karşılaşmadan üç puan alarak; hem kalan maçların tamamını kazanmak istediği bir serinin başlangıcını yapmak, hem de haftaya F.Bahçe ile evinde oynayacağı derbi maçına moralli çıkmayı hedefliyor. Önceki gün gazetecilerle birlikte yaptığı iftar yemeğinde "Hatalarımızı düzelteceğiz ve kalan maçlarda en iyi sonuçları alacağız" diyen Valerien İsmael 5'inci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, Fransız hocayla 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 10 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi oyunculara sarı kart uyarısı yapıldı, çünkü siyah-beyazlılarda tam 10 oyuncu 'sarı kart ceza sınırında' buluyor. Beşiktaş'ta bugünkü maç öncesi Pjanic, Montero, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Rosier, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan sarı kart ceza sınırında. Bu isimler, Kayserispor maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 36. haftada Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

KARTAL 23-10 ÖNDE

Beşiktaş ile Kayserispor bugüne kadar ligde 41 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 23 kezkazandı. Kayseri 10 kez sahadan üç puanla ayrılan taraf olurken, 8 maçta eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.

JOSEF YİNE CEZALI

Brezilyalı yıldız Josef de Souza, cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Gaziantep, Antalya ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Josef, Kasımpaşa karşısında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü. Sezonun ilk yarısındaki Kayseri maçında da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef, ikinci sarı kart cezasını da aynı rakibi karşısında geçirecek.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, İbrahim, Thiam, Gavranovic.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.