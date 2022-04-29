BEŞİKTAŞ HABERİ - Kartal'da Tyler Boyd için karar verildi!

Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda yeni sezon için planlamaya başlandı. Beşiktaş'ta kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderilen ancak bir türlü beklenilen patlamayı yapamayan Tyler Boyd hakkında da karar verildi. İşte o flaş gelişme.. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 10:16