İki Alman ekibi Frankfurt ve Hoffenheim, 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'la temas kurdu. Kısa süre içerisinde resmi teklif yapılacak ve pazarlıklar başlayacak. Frankfurt bir adım önde
Almanlar Rıdvan Yılmaz'ın peşinde!
Beşiktaş'ta sergilediği performansla göz dolduran Rıdvan Yılmaz için Alman ekibi devreye girdi. Milli futbolcuya Alman ekibinin resmi teklif yapacağı öğrenildi. İşte son detaylar...
Sabah'ın derlediği habere göre bu sezon performansı ile takımın vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz için Alman kulüpleri atağa kalktı.
Beşiktaş ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunan oyuncuyu Fransız ve Alman ekipleri yakın takibini sürdürürken Panzerler vites yükseltti ve 2 takım, Kartal'la temasa geçti.