Bu sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan sol bek harekatı! İşte listedeki iki isim
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa kulüplerinin radarına girmesinin ardından bu bölgeye takviye yapmak için Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan'ın ayrılığına karşı sol bek transferi için Süper Lig'de forma giyen iki ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrltusunda hareket edecek olan siyah-beyazlılar birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
Kara Kartal, Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Rıdvan Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı önceliklerden birini sol bek transferine verdi.