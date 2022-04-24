TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan sol bek harekatı! İşte listedeki iki isim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa kulüplerinin radarına girmesinin ardından bu bölgeye takviye yapmak için Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan'ın ayrılığına karşı sol bek transferi için Süper Lig'de forma giyen iki ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 09:24