GÜVEN'İN YENİ ROTASI FRANSA



Bu arada Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine karşın anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın, rotayı Fransa'ya çevirdi. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki forvetin, Nice ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında... 4 sezon önce Bayer Leverkusen'den transfer edilen oyuncuya ayrıca Bundesliga'dan da iki kulübün talip olduğu kaydedildi.