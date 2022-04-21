Gelecek sezon birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek Beşiktaş'ta, N'Koudou'nun ise 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Siyah-beyazlı takım, Larin'in yerine Fransız kanatı oynatma kararı aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sol kanat bölgesi için önemli bir karar alındı. Sözleşmesi bitecek olan Larin'i tamamen gözden çıkaran siyah beyazlılar, bu bölgede ligin kalanında sakatlıktan dönen N'Koudou'yu görevlendirilecek. Fotomaç'ın duhuliye.com'dan derlediği habere göre, özellikle Giresun karşısında beklentilerin altında kalan Fransız futbolcunun 1 sezonluk daha sözleşmesinin olmasını göz önüne alan kulüp, futbolcuyu verimli değerlendirmek istiyor. Sezon sonuna kadar tecrübeli kanat oyuncusundan fayda sağlanıp gerekirse satış ihtimali de masaya yatırılacak.