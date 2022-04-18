Avrupa kupalarına katılmak için ligi ilk dörtte bitirmesi gereken Beşiktaş, A. Alanyaspor, M. Başakşehir ve Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftada, GZT Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak büyük bir avantaj kaybetti.
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Avrupa biletini almak isteyen siyah-beyazlılar, kaybettiği 2 puanla büyük bir fırsatı da kaçırdı ve Avrupa vizesi için ihtimalleri bekleme kararı aldı. Ayrıca Beşiktaş bu sezon deplasmanda ise sınıfta kaldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar ilk dörde girebilmek için, kalan 5 haftadaki maçlarını kazanıp, üstünde olan bu üç rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getirdikten sonra sistemi değiştirerek 3-4-3'e dönen Beşiktaş, Trabzonspor ve A. Alanyaspor maçlarında pozisyon zenginliği olmasa da mücadele açısından beğeni toplamıştı.