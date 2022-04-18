Ancak, yeni sistemle birlikte bu iki maçta sinyal veren pozisyon azlığı Giresunspor maçında tavan yaptı ve siyah beyazlılar, karşılaşmada mücadele gücü yüksek olsa da pozisyona girmekte bir hayli zorlandı ve 0-0 beraberliğe razı oldu.