Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı stoper yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi istiyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Marcelo bombası! Kartal'a geri dönmek istiyor
Beşiktaş transfer haberi | Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performans Fransa'nın yolunu tutan Marcelo Guedes, yeniden Beşiktaş formasını giymek istiyor. 34 yaşındaki savunmacı için son kararı ise Valerien Ismael'in vereceği ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre; menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara haber gönderen yıldız oyuncu ile ilgili son kararı yönetim ve teknik direktör Valerien Ismael verecek.
2016 yılında Hannover'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen tecrübeli oyuncu sonrasında Alman ekibine geri döndü. Kartal, yıldız oyuncunun bonservisini Hannover'den 2 milyon Euro karşılığında aldı.