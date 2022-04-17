Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip maça, Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz Behich, Hamidou, Flavio, Shapi Suleymanov, Chiquinho, Sergio ve Umut 11'iyle başladı.
Konuk takım ise Ersin, Montero, Necip, Vida, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi 11'iyle sahada yer aldı.
Çekişmeli maçta gol sesi çıkmadı ve Giresunspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
Bu skorla Giresunspor, 40 puanla 16. sırada kalırken, Beşiktaş ise 51 puanla 7. sırada yer aldı.