Giresunspor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Beşiktaş, Çotanak Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaştı. Kritik maçta Arda Kardeşler düdük çaldı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 22:25