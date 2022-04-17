Yeni bir sayfa açtığı dönemde futboluyla tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan yeni Kartal, bu ivmesini devam ettirmek istiyor. Beşiktaş'ın asıl hedefini ise Avrupa iddiası oluşturuyor. Geçen haftaki Alanyaspor galibiyeti sonrası seri yapmak isteyen Beşiktaş, mutmak 3 puanla hedefinden kopmak istemiyor.



GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Okan, Behich, Perez, Diarra, Zeki, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho, Balde, Umut



Beşiktaş: Ersin, Montero, Vida, Serdar, Rosier, Rıdvan, Josef, Can, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi



SON 5 MAÇTA 6 PUAN ALDI

Siyah beyazlıların bir başka amacı ise Giresunspor ile hesabı kapatmak! Beşiktaş bu sezon ligde en farklı mağlubiyetini Giresun karşısında yaşamıştı. Kara kartalar, sezonun ilk yarısındaki maçta Dolmabahçe'den 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu arada siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Başakşehir (2-2), Hatayspor (1-1) ve Trabzon (1-1) maçlarını berabere bitirdi. G.Saray derbisinden ise 2-1 yenik ayrıldı.



8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fotomaç'ta yer alan haberde, Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi Josef, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex, Rosier, Oğuzhan, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynayıp sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.



WELINTON YOK, LARIN HAZIR

Siyah beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton, cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Welinton, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü. Trabzon maçında kırmızı kart gören ve Alanya maçında oynamayan Larin ise görev alabilecek.



DIŞ SAHA KARNESİ KÖTÜ

Kara Kartal, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasmandan 1 puan çıkardı.



KARDEŞLER İLE 11. KEZ

Giresunspor maçının hakemi Arda Kardeşler Beşiktaş'a uğurlu geliyor. Kardeşler daha önce siyah beyazlı takımın 10 karşılaşmasında düdük çalarken Beşiktaş bunların 9'unu kazanıp 1'inde mağlup oldu. Bursa bölgesi hakemi olan Kardeşler, Beşiktaşlılara 19, rakiplere 21 sarı kart çıkardı.