Oğuzhan Özyakup adım adım Trabzonspor'a gidiyor... Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroya dahi almadığı Oğuzhan Özyakup, sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararını kafasına koydu. Milli futbolcu için Trabzonspor rotası gözüktü.
Oğuzyan Özyakup Beşiktaş'a veda ediyor! Süper Lig devi...
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlı takımla sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup, kararını verdi. Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanan tecrübeli futbolcu Süper Lig devine imza atmaya hazırlanıyor. İştea detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 14:47
OĞUZHAN ÖZYAKUP TRABZONSPOR'A GİDİYOR
Ligi şampiyon bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan.
Akşam'ın haberine göre, Trabzonspor cephesinde de durum aynı. Öyle ki Oğuzhan hem Avcı'nın eski öğrencisi, hem bonservisi elinde, hem Dorukhan gibi katkı sağlama ihtimali yüksek hem de gelecek sezon düşecek olan yabancı sayısı sebebiyle avantajlı durumda.