Kartal'da Cyle Larin bilmecesi sezon sonu yanıtını bulacak. Siyah-beyazlı yönetim, profesyoneller ve Valerien Ismael, Kanadalı oyuncunun durumuyla ilgili aceleci davranmamayı kararlaştırdı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Cyle Larin takımda kalacak mı? İşte o iki kriter
Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan ve hala sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan Cyle Larin konusunda flaş iki detay ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan Larin gelişmesi...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 09:28
Buna göre sözleşmesi sezon sonu bitecek Cyle Larin için iki önemli kriter belirlendi.
Milliyet'te yer alan habere göre Valerien Ismael'in 17 Nisan'da 27 yaşına girecek olan Larin'in kadroda tutulmasını istemesi ve maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yıldız futbolcuyla anlaşma zemini aranacağı öğrenildi.