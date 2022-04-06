Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başlayan Siyah- Beyazlılar, Fransız teknik adamın talebi doğrultusunda listesine yeni bir ismi ekledi.Kara Kartal'ın, Fransa Lig 2 ekiplerinden Chamois Niort forması giyen İbrahim Sissoko'yu hedefleri arasına aldığı bildirildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael kolları sıvadı! İşte yeni forvet...
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael, yüksek tempoda oynattığı takımı için hücum hattında fizik gücü yüksek bir oyuncu talep etti. Buna göre arayışlara başlayan siyah-beyazlı yöneticiler Fransız hocanın önerisiyle gündemine Fransa Lig 2 ekiplerinden Chamois Niort forması giyen İbrahim Sissoko'yu aldı. İşte son detaylar...
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başlayan Siyah- Beyazlılar, Fransız teknik adamın talebi doğrultusunda listesine yeni bir ismi ekledi.Kara Kartal'ın, Fransa Lig 2 ekiplerinden Chamois Niort forması giyen İbrahim Sissoko'yu hedefleri arasına aldığı bildirildi.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili golcü, güçlü fiziğiyle dikkat çeken bir futbolcu. Fanatik'in derlediği habere göre Beşiktaş Yönetimi'nin ikinci golcü olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chamois Niort'ta 21 maça çıkıp 9 gol attı.
SİSSOKO KİMDİR?
Doğum Ta rihi: 27.11.1995
Doğum Yeri: Creteil
Ülkesi: Mali
Yaşı: 26
Boyu: 1,90
Kilo: 80
Mevkii: Forvet
Kulübü: Chamois Niort
Oynadığı takımlar: Entente SSG,
AS Beziers, FC Lorient