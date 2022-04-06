BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael kolları sıvadı! İşte yeni forvet...

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael, yüksek tempoda oynattığı takımı için hücum hattında fizik gücü yüksek bir oyuncu talep etti. Buna göre arayışlara başlayan siyah-beyazlı yöneticiler Fransız hocanın önerisiyle gündemine Fransa Lig 2 ekiplerinden Chamois Niort forması giyen İbrahim Sissoko'yu aldı. İşte son detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 09:14