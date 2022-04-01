BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yeni hocası Valerien Ismael'in sistemi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael, takımını 3-4-3 sistemi ile oynatmayı planlıyor. Tüm çalışmalarını buna göre yapan Fransız teknik adam, hem savunmada hem de hücumda en az 5 oyuncuyla çoğalmak istiyor. İşte o sistem ve ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 08:00