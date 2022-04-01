Yeni hocası Valerien İsmael ile ilk sınavına pazar günü Trabzonspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcı, derbi ile yatıp kalkıyor. Tesislerde kalan 46 yaşındaki teknik adam, oyuncuları sistemine alıştırmak için hazırlıklar yapıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yeni hocası Valerien Ismael'in sistemi ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael, takımını 3-4-3 sistemi ile oynatmayı planlıyor. Tüm çalışmalarını buna göre yapan Fransız teknik adam, hem savunmada hem de hücumda en az 5 oyuncuyla çoğalmak istiyor. İşte o sistem ve ayrıntılar...
Oynatmak istediği 3-4-3 sistemine göre kadrodan maksimum şekilde verim almak isteyen İsmael, yardımcıları ile birlikte sisteme uygun adaylar üzerinde duruyor.
Antrenmanlarda hem toplu hücum hem toplu savunma üzerine taktik çalışmalar deniyor. Buna göre kanat oyuncularına çok iyin düştüğü Fransız hocanın kafasındaki sistem şöyle: