Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians'ın başına geçmişti.
TRANSFER HABERİ - Vitor Pereira Josef de Souza’yı Corinthians’a istiyor!
Transfer haberi | Brezilya ekibi Corinthians'ın başına geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, eski öğrencisi Josef de Souza'yı kadrosunda görmek istiyor. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 16:45
Brezilya basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira'nın Beşiktaş'tan Josef de Souza'yı transfer etmek istediği ifade edildi.