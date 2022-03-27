Beşiktaş yönetimi, Belçikalı ile yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor. Bunun sebebi de hem performansı hem de yüksek olan maaşı...

İngiliz ve Belçika basınında çıkan haberler de Beşiktaş'ın oyuncuyla yollarını ayıracağı yönünde. Belçika'nın önde gelen haber organlarından olan DH, Beşiktaş'ın Batshuayi'nin bonservisini almayı düşünmediğini dün okuyucularına duyurdu.