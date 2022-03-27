Sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Kartal'dan flaş karar! Michy Batshuayi...
Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlıların sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş'ta yönetim, Belçikalı oyuncu için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Şu ana kadar, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası dahil olmak üzere 34 maçta sahaya çıkan Belçikalı golcü, 12 kez ağları havalandırdı.
Hem Sergen Yalçın hem de Önder Karaveli döneminde bir türlü gereken katkıyı sağlayamayan Batshuayi'nin Valerien Ismael ile kalan maçlarda nasıl bir performans göstereceği merak konusu...