Sezon başı ve devre arasında Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Alexander Sörloth bombası! İşte transfer planı...
Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla Leipzig'in yolunu tutan Sörloth'un Avrupa macerası istediği gibi gitmiyor. Son olarak İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralanan Norveçli golcü, burada da beklentilerin altında kaldı. İspanyol kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmayacağını belirtmesi üzerine Beşiktaş hareteke geçti. İşte ayrıntılar...
26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak forma giydiği İspanyol ekibi Real Sociedad, satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e bildirdi.
Alman temsilcisinin de kadroda tutmak istemediği Norveçli forvet için böylece Beşiktaş yolları iyice açıldı.