Güçlü fiziği, hava ve yerden şutlardaki ustalağının yanı sıra Süper Lig'i de tanıması nedeniyle forvet adayları arasında ilk sırada olan Viking için tüm şartların zorlanacağı kiralık olarak anlaşılamazsa satın alma teklifinde bulunulacağı kaydedildi.