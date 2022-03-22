Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda nihai karar bugün verilecek. Siyah-beyazlılarda Önder Karaveli ile arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından yeni teknik adam arayışına yeniden hız verildi.
Beşiktaş'ta kritik gün! İbrahim Üzülmez mi, Şenol Güneş mi? Valerien Ismael mi?
Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda nihai karar bugün verilecek. Teknik direktör adayları arasında ilk sırada Valerien İsmael var. İbrahim Üzülmez ismi son dakika Beşiktaş'ın listesine dahil oldu. Fransız hoca İsmael isminde uzlaşma olmazsa sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez, seneye ise 'Güneş-Üzülmez' ikilisi takımı yönetecek. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan haberde, siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, yaşanan bu kayıplar sonrası başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayıyla, birçok isimle görüşmelerini sürdürdü. Bu isimlerin başında da Valerien İsmael geliyor. Beşiktaş yönetimi önceliğini Fransız hoca Valerien Ismael'e verirken; 46 yaşındaki çalıştırıcının 4 kişilik ekibiyle kulübe toplam maliyetinin 700 bin euro olması nedeniyle görüşmelerde İsmael isminin öne çıktığı iade edildi.
BAŞKAN TÜM YÖNETiCiLERi ÇAĞIRDI
Siyah beyazlıların hoca adayları arasında yerli çalıştırıcı olarak listenin başında Şenol Güneş yer alıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yakın dostu olan Güneş, yabancı teknik adam üzerinde fikir birliğine varılamaması halinde göreve getirilmek için ikna edilecek. Şenol Güneş'te karar kılınması halinde, siyah- beyazlıların eski futbolcularından İbrahim Üzülmez sezon sonuna kadar Beşiktaş'ı çalıştıracak, yeni sezonda takımın başına Şenol Güneş geçecek, yardımcısı da İbrahim üzülmez olacak. Bugün olağanüstü toplanacak olan Beşiktaş yönetiminde yapılacak oylama, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünü belirleyecek.