İLK TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ



Beşiktaş'ta dün çok önemli bir toplantı vardı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, sabah erken saatlerde kulüp binasına gelerek bazı yöneticilere fikir alış-verişinde bulunurken, bu isimlerin kulüpten ayrılmasının hemen ardından saat 16.13'te de Başkan Ahmet, Vodafone Park'taki yönetim binasına giriş yaptı. Başkan Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Sportif Direktör Kazancı görüşmesi 3 saat sürdü.