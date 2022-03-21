Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçtiğimiz ay West Bromwich'ten ayrılan Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta flaş Valerien Ismael iddiası! O isimler mi önerdi?
Beşiktaş'ın sürpriz şekilde teknik direktör listesine giren Valerien Ismael konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor. Yönetim, Fransız hoca ile anlaşma sağladı. Ahmet Nur Çebi de 'tamam' derse Valerien Ismael hafta içi İstanbul'da olacak. Diğer yandan Kartal'ın 3 yıldızının, Valerien Ismael isminin öne çıkmasında etkili olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçtiğimiz ay West Bromwich'ten ayrılan Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi.
Fotomaç'ta yer alan haberde, Ahmet Nur Çebi'nin onaylaması halinde Valerian Ismael'in bu hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Championship'te 3-4-3 sistemini tercih eden 46 yaşındaki hocanın, takımın gol sıkıntısı da düşünülerek tercih edildiği kaydedildi.
Fransız çalıştırıcı, kariyerinde Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwcih takımlarını çalıştırdı.