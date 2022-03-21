Öte yandan Championship de 50 maç üstü takım çalıştıran antrenörler arasında en başarılı 4. antrenör. West Bromwich'in başındayken lige 6 galibiyet 4 beraberlikle başladı. Sonra sakatlıklar oldu takım 5.liğe geriledi. O ayrıldıktan sonra şu an 12. sırada.