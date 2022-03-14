"Gelecek sezon takımın başında ben olurum olmam bunun bilmiyorum ama Beşiktaş'ın hedefi her zaman Avrupa'dır. Kupa şansımızı kaybettik ama lig sıralaması için şansımız sürüyor. Bunu sağlamak için de kazanmaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullanan Önder Karaveli, şöyle devam etti: